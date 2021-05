Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per oggi a Milano e in LombardiaVARIEIn occasione della presentazione del volume, "I detective dell'arte" Maria Latella, giornalista Sky TG24, intervista Roberto Riccardi, Generale di brigata dell'Arma, attuale Comandante del Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio culturale. Intervengono Fabio Isman, giornalista e scrittore e Andrea Mascetti, avvocato, commissario e coordinatore della Commissione Arte e Cultura di Fondazione Cariplo.Diretta streaming (ore 10.00)Il consigliere Comunale di Fratelli d'Italia a Milano, assessore regionale alla sicurezza e membro della Direzione Nazionale di Fratelli d'Italia, Riccardo De Corato è presente ai banchetti di Fd'I per raccogliere le firme contro la riattivazione di Area B, Area C e dei parcheggi a pagamento, al mattino dalle 10 alle 13 al mercato di piazzale Lagosta angolo via Garigliano e al pomeriggio dalle 15 alle 18 in Corso Vercelli angolo Cimarosa.Punto stampa di Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati e coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier.Banchetto Lega di via Fauché/Via Koristka ( ore 10.30)L'Arcivescovo di Milano, Monsignor Mario Delpini, incontra i ministri straordinari dell'Eucarestia, gli oltre 8.500 laici autorizzati a distribuire la Comunione.Duomo di Milano (ore 15.00)Manifestazione “Treno sì, ma non così” organizzata dal Comitato di quartiere di Boccaleone per chiedere l’interramento di 5 km di ferrovia tra la stazione di Bergamo e Orio al Serio per collegare direttamente Milano con l’aeroporto in vista delle Olimpiadi del 2026.Piazza Matteotti, Bergamo (ore 16.00) (Rem)