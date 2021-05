Regno Unito: intervista a Diana, governo concederà autonomia a "Bbc" su modifiche interne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo britannica concederà all’emittente televisiva “Bbc” la possibilità di effettuare in autonomia delle modifiche interne a seguito del rapporto sull'intervista alla principessa Diana del 1995. L’emittente televisiva è sotto pressione a causa dell’inchiesta che ha rivelato come il giornalista Martin Bashir avrebbe ottenuto l’intervista con l’inganno. Secondo quanto appreso, tuttavia, dalla stessa "Bbc", il premier britannico, Boris Johnson, ha detto che la dirigenza della storica emittente dovrà assicurarsi che nulla di simile accada di nuovo e alcuni ministri del suo governo hanno suggerito che potrebbe essere necessaria una riforma della governance della “Bbc”. Dalla dirigenza dell’emittente Tv, tuttavia, insistono sul fatto che sarebbero già stati apportati cambiamenti fondamentali in merito alla governance negli anni Novanta. Il rapporto indipendente di giovedì di Lord Dyson, un ex giudice anziano, ha rilevato che Bashir si sarebbe rivelato inaffidabile e disonesto, e che la “Bbc” non ha rispettato i suoi standard elevati quando ha risposto alle domande sull'intervista del 1995. (segue) (Rel)