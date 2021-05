Covid: Fida Confcommercio, pandemia mette le ali al settore alimentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre il 50 per cento delle imprese alimentari ha migliorato il proprio andamento economico rispetto al 2019 pur avendo registrato un significativo peggioramento dei prezzi praticati dai fornitori: un vero boom sul lato digitalizzazione, con il 13 per cento delle aziende che prima della pandemia accettava prenotazioni per la spesa tramite social network o whatsapp salito oggi al 31 per cento. Sono i dati emersi dall’indagine di mercato svolta dall’Osservatorio 2021 sul ruolo della distribuzione alimentare nella crisi economica realizzato da Fida, associazione imprenditoriale aderente al sistema Confcommercio. Sul fronte dei consumatori, si legge in una nota, la pandemia ha profondamente modificato i comportamenti di acquisto: oggi quasi il 20 per cento acquista prodotti alimentari online almeno una volta al mese, e lo fa principalmente perché in questo modo può fare la spesa a qualsiasi orario. (segue) (Com)