Covid: Fida Confcommercio, pandemia mette le ali al settore alimentare (2)

- In particolare, oggi il 20 per cento prenota la spesa tramite telefono, e il 72,9 per cento ha iniziato a farlo a causa del Covid; il 53,6 per cento continuerà a farlo anche al termine dell’emergenza nella stessa maniera, mentre il 22,8 per cento usufruisce del servizio di consegna a domicilio. Sul fronte del credito, il 42 per cento delle imprese ne ha fatto richiesta nel corso del 2020: tra queste il 72,9 ha visto accolta la propria domanda, mentre l’8,6è ancora in attesa di conoscerne l’esito. Bocciato senza appello il cashback dall’82,1 per cento delle imprese del settore, e anche la lotteria degli scontrini. “Il dettaglio alimentare ha dimostrato una capacità di adattamento alla pandemia ed alle conseguenti nuove richieste dei consumatori, encomiabile: gli imprenditori hanno colto la necessità di nuovi servizi da parte dei clienti e sono stati capaci di colmare in poche settimane in gap infrastrutturale”, ha commentato Donatella Prampolini, presidente Fida e vicepresidente di Confcommercio. “Per far crescere il sistema imprenditoriale non servono le lotterie degli scontrini, ma semplificazioni nei processi di cambiamento”, ha concluso. (Com)