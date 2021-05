Nepal: presidente Bhandari scioglie la Camera e indice elezioni anticipate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Repubblica del Nepal, Bidya Devi Bhandari, ha sciolto la Camera dei rappresentanti, la camera bassa del parlamento federale, e indetto elezioni anticipate per novembre. Il voto è previsto in due fasi, il 12 e il 19 novembre. Lo ha annunciato un comunicato dell’ufficio di presidenza. La decisione è stata presa nella notte, su raccomandazione del primo ministro, Khadga Prasad Sharma Oli, dopo una giornata convulsa. Ieri, infatti, sia il premier in carica sia un’alleanza di forze di opposizione hanno rivendicato l’incarico di governo, sostenendo di avere l’appoggio della maggioranza dei deputati (la soglia è di 136 seggi). (segue) (Inn)