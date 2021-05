Nepal: presidente Bhandari scioglie la Camera e indice elezioni anticipate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È la seconda volta in pochi mesi che la Camera viene sciolta. Il precedente scioglimento risale al 20 dicembre ed è stato seguito da 13 petizioni alla Corte suprema, che il 23 febbraio ha definito quell’atto illegittimo e ha ingiunto la riconvocazione dell’aula. Il collegio costituzionale di cinque membri incaricato del caso – presieduto dal giudice capo, Cholendra Shumsher Rana, affiancato da Bishwambhar Prasad Shrestha, Tej Bahadur K.C., Anil Kumar Sinha e Sapana Pradhan Malla – si è pronunciato all’unanimità: i giudici hanno stabilito che, sulla base degli articoli 76 e 85 della Costituzione, non c’erano motivi sufficienti a sciogliere la Camera poiché i due articoli prevedono che possa essere sciolta solo in caso di voto di sfiducia o al termine naturale della legislatura, di cinque anni. (segue) (Inn)