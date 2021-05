Farmacap: De Priamo (Fd'I), nuovo commissario incompatibile se non lascia incarico regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La norma parla chiaro, in base all'art. 5 comma 3c della legge regionale sul garante dell'infanzia, il nuovo commissario di Farmacap nominato dalla Raggi, è incompatibile con la nuova carica a meno che non si dimetta da Garante regionale dell'infanzia. Un'altra incredibile gaffe della Raggi che avrebbe dovuto compiere questa verifica prima della nomina. Dopo aver affossato Farmacap ora la giunta grillina colleziona quest'altra figuraccia. Per fortuna questa agonia per le farmacie capitali presto finirà e si potranno scrivere nuove e più brillanti pagine". Lo dichiara in una nota Andrea De Priamo, capogruppo di Fratelli d'Italia in Campidoglio.(Com)