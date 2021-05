Marocco-Spagna: Rabat aspetta un'azione concreta da Madrid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla luce della crisi diplomatica in corso tra il Marocco e la Spagna, Rabat si attende in queste ore una mossa concreta di distensione da parte di Madrid. Lo rivela una fonte diplomatica marocchina al sito informativo locale "Le 360". La fonte ha spiegato che la crisi bilaterale tra Rabat e Madrid non è legata al flusso migratorio, ma "all'ammissione segreta, in Spagna, di un criminale di guerra che ha chiamato a prendere le armi contro i marocchini", riferendosi al leader del Fronte Polisario, Brahim Ghali. "Dobbiamo ricordare [ciò che è] fondamentale: la crisi tra Marocco e Spagna si chiama Ghali e non Ceuta", ha aggiunto. La crisi tra Marocco e Spagna si è intensificata martedì scorso con la convocazione a Madrid dell'ambasciatore del Regno del Marocco, Karima Benyaich, e il suo richiamo a Rabat lo stesso giorno per consultazioni, fino ad arrivare a questa settimana con l'arrivo di migliaia di migranti in poche ore nell'enclave spagnola dal Marocco. "Il Marocco non agisce per emozione, ma sulla base di fatti tangibili che mettono a dura prova il partenariato strategico tra i due paesi", ha aggiunto la nostra fonte. E ha ricordato: "Non abbiamo ancora ricevuto spiegazioni o giustificazioni dalla Spagna".(Res)