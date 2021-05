Sanità: San Gerardo di Monza, tecnologie innovative per diagnosi e trattamento tumore alla prostata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Presso l’unità operativa di radioterapia diretta dal prof. Stefano Arcangeli, Direttore della Scuola di specializzazione in radioterapia dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, è disponibile una tecnologia avanzata per il trattamento del tumore della prostata. L’apparecchiatura di ultimissima generazione, denominata Raypilot (Micropos Medical AB) utilizza un acceleratore lineare, di ultima generazione associato ad uno strumento di monitoraggio real time del movimento dell’organo durante il trattamento, consentendo di erogare la massima dose alla recidiva di malattia anche in pazienti già precedentemente sottoposti a radioterapia. L’elevata precisione garantita da questo sistema consente di effettuare il trattamento in poche sedute (1-5), in regime ambulatoriale e senza alcuna invasività. Attualmente la recidiva locale di tumore della prostata nel paziente già radiotrattato viene affrontata pressoché esclusivamente con una terapia farmacologica, trattamento palliativo non esente da importanti effetti collaterali cardiovascolari, metabolici e neurologici. In alcuni casi è possibile anche un approccio chirurgico, ma è un intervento complesso e molto demolitivo, gravato da potenziali complicanze molto invalidanti sulla qualità di vita del paziente. Al contrario, il trattamento radioterapico mediante Raypilot, non possibile con tecnologie convenzionali per l’elevato rischio di effetti collaterali ad organi critici (vescica, retto, uretra), può garantire ottimi risultati in termini di radicalità, può essere eseguito in tempi molto brevi e riduce sensibilmente gli effetti collaterali e i rischi per il paziente. (segue) (Com)