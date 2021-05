Sanità: San Gerardo di Monza, tecnologie innovative per diagnosi e trattamento tumore alla prostata (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prima di effettuare il trattamento con Raypilot è necessaria un’accurata rivalutazione del paziente, sia per la definizione della recidiva prostatica sia per l’esclusione di eventuali metastasi a distanza che precludono l’accesso al trattamento stesso. Per tali scopi all’ospedale San Gerardo vengono utilizzate tecnologie avanzate di diagnostica per immagini. La Rm 3 Tesla, in dotazione presso la U.O. di radiodiagnostica diretta dal dott. Rocco Corso, è attualmente la metodica di riferimento per lo studio della recidiva locale di malattia e per la definizione del target di trattamento, mentre la Pet con 18F-Psma è a sua volta lo standard diagnostico per la ricerca delle metastasi a distanza ed è eseguita presso la U.O. di medicina nucleare diretta dal prof. Luca Guerra, professore associato di diagnostica per immagini e radioterapia dell’Università degli Studi di Milano- Bicocca, utilizzando un tomografo digitale di ultima generazione. Entrambe queste apparecchiature sono operative presso il San Gerardo già dal 2020. “La dotazione tecnologica di elevata qualità, implementata al San Gerardo anche grazie alla collaborazione scientifica in essere con la Fondazione Tecnomed e l’Università degli Studi d Milano-Bicocca – sottolinea il direttore generale della Asst Monza Mario Alparone - consente oggi ai nostri pazienti di avvalersi di terapie meno invasive, erogabili in minor tempo e con benefici di cura importanti”. (Com)