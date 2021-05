Brasile: presentata richiesta impeachment per ministro Ambiente Ricardo Salles

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La deputato del Brasile Fernanda Melchionna del Partito socialismo e libertà (Psol) ha protocollato presso la Corte suprema federale (Stf) una richiesta di impeachment contro il ministro dell'Ambiente, Ricardo Salles. La richiesta è firmata anche da Partito dei lavoratori (Pt), Partito comunista del Brasile (PCdoB), Partito socialista brasiliano (Psb), Partito democratico laburista (Pdt) e Rete della solidarietà (Rede), oltre che dall'Articolazione dei popoli indigeni del Brasile (Apib) e dal Fronte parlamentare ambientalista. Il documento è stato presentato al giudice supremo, Alexandre de Moraes, che in settimana ha autorizzato un'operazione della polizia federale contro il ministro Salles, numerosi funzionari del ministero e dell'Istituto brasiliano per l'ambiente e le risorse naturali rinnovabili (Ibama). "Da tempo denunciamo i crimini di Salles, senza che la Procura generale della Repubblica faccia nulla contro il ministro. In questo lasso di tempo, quanti ettari di foresta amazzonica sono stati distrutti?", ha sostenuto Melchionna nel documento. (Brb)