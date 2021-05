Nigeria: aereo militare si schianta al suolo, morto comandante esercito Ibrahim Attahiru

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un comandante di alto rango dell'esercito della Nigeria, il tenente generale Ibrahim Attahiru, è rimasto ucciso nello schianto al suolo dell'aereo su cui viaggiava. Lo ha detto un portavoce dell'Aeronautica militare, precisando che il velivolo è precipitato nel nord del Paese. Il capo di stato maggiore dell'esercito Attahiru era stato nominato a gennaio dal presidente Muhammadu Buhari, in una sorta di giro di vite nell'ambito del comando superiore delle Forze armate volto a combattere con maggiore efficacia la violenza crescente in Nigeria e l'insurrezione jihadista durata più di un decennio. L'incidente arriva tre mesi dopo che un piccolo aereo passeggeri dell'aeronautica militare nigeriana si è schiantato appena fuori dall'aeroporto di Abuja in seguito a un presunto guasto al motore, uccidendo tutte e sette le persone a bordo.(Res)