Biden rilancia il dialogo con la Corea del Sud per la denuclearizzazione della penisola

- Gli Stati Uniti e la Corea del Sud condividono uno stato di "profonda preoccupazione" per quello che riguarda la Corea del Nord. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, nel corso della conferenza stampa congiunta con il presidente sudcoreano Moon Jae-In a Washington. Durante il suo intervento, l'inquilino della Casa Bianca ha annunciato che Sung Kim è stato nominato inviato speciale statunitense per la Corea del Nord, un chiaro segnale del rinnovato interesse di Washington nel dossier. Biden ha quindi annunciato che i due paesi hanno concordato una partnership sui vaccini per la lotta al Covid-19. Il capo dello Stato ha assicurato che gli Usa continueranno a consultare costantemente la Corea del Sud a proposito degli sviluppi con la parte a nord del 38esimo parallelo e a favore della libertà di navigazione nel Mar cinese meridionale e nello stretto di Taiwan. Biden ha poi sottolineato l’importanza degli sforzi comuni tra Washington e Seul nella lotta contro il Covid-19 e il comune impegno per arrivare all’obiettivo zero emissioni entro 2050 nell’ambito della lotta al cambiamento climatico. (segue) (Nys)