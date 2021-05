Business news: Bei, nel 2020 investimenti per un miliardo di euro in Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2020 la Banca europea per gli investimenti (Bei) ha investito oltre un miliardo di euro in progetti di infrastrutture e innovazione in Ucraina, con un aumento del 50 per cento rispetto all'anno precedente. Come ha affermato il capo della Rappresentanza della Bei per l'Ucraina, Jean-Erik de Zagon, la pandemia di coronavirus ha reso il 2020 molto difficile ma "le crisi, anche le più acute, aprono sempre opportunità". “Abbiamo intensificato gli investimenti per affrontare lo sviluppo sociale ed economico a lungo termine dell'Ucraina orientale e l'integrazione delle regioni colpite da conflitti, nonché la modernizzazione delle infrastrutture stradali. È stato firmato un contratto di prestito da 340 milioni di euro per aiutare a ripristinare le infrastrutture sociali, migliorare i servizi pubblici e rinnovare gli edifici amministrativi in ​​molte città dell'est del Paese. 100 milioni di euro sono stati attratti anche per l'ammodernamento delle strade nella regione di Luhansk”, ha affermato il funzionario in un'intervista all'agenzia "Ukrinform". (Rum)