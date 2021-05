Business news: Imprese "Tf1" acquisisce "M6"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo tedesco Berteslmann cederà l'emittente televisiva francese "M6" al concorrente "Tf1", che fa capo a Bouygues. Lo hanno confermato i gruppi con un comunicato congiunto. Bouygues, che nell'operazione è assistito dalla banca d'affari Rothschild, acquisirà il 30 per ceno di "M6" da Berteslmann che, seguito da JPMorgan, manterrà il 16 per cento. Il nuovo conglomerato sarà guidato da Nicolas de Tavernost, attualmente presidente di "M6". L'operazione non sarà finalizzata prima del 2022, il tempo necessario per ottenere il via libera delle autorità per la concorrenza e del Consiglio superiore per l'audiovisivo. Tra i pretendenti all'acquisizione di "M6" figuravano Mediaset, Vivendi, il fondatore di Iliad, Xavier Niel, e l'imprenditore ceco Daniel Kretinsky. (Frp)