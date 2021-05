Business news: Iliad, nel primo trimestre ricavi a +33,6 per cento, in Italia 305 mila nuovi abbonati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo trimestre dell'anno l'operatore francese di telecomunicazioni Iliad ha registrato un aumento dei ricavi al 33,6 per cento, a 1,8 miliardi di euro. In Italia, il gruppo ha avuto un aumento dei ricavi del 25,1 per cento, a 188 milioni di euro con 305 mila nuovi abbonati alla telefonia mobile. In Francia, dove nei primi tre mesi del 2021 ci sono stati 43 mila nuovi abbonati alla telefonia fissa, Iliad ha visto i suoi ricavi aumentare del 2,4 per cento, a 1,2 miliardi di euro. Nella telefonia mobile in Francia, Iliad ha registrato 94 mila nuovi abbonati. In Polonia i ricavi sono stati di 398 milioni di euro, il 3,6 per cento in più su base annua. (Frp)