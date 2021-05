Business news: Lamborghini dice addio al motore a combustione dal 2025

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lamborghini abbandonerà il motore a combustione pura dal 2025, producendo esclusivamente auto ibride plug-in. “Intendiamo ibridare l'intera gamma di prodotti che abbiamo oggi entro la fine del 2024”, ha dichiarato l'amministratore delegato Stephan Winckelmann. Per il quotidiano “Handelsblatt”, si tratta delle maggiore trasformazione nella storia dell'azienda, con la conversione della produzione che avrà un costo di 1,5 miliardi di euro. La decisione è stata assunta dalla stessa Lamborghini, come sottolineato da Winckelmann, e non dal gruppo automobilistico Audi che controlla la società. Il piano è ambizioso, ma l'Ad è fiducioso nelle possibilità di riuscita. Per Winkelmann, le emissioni di CO2 sono la "sfida più grande per l'industria automobilistica". Le regole in materia stanno diventando sempre più rigide, ma è ancora necessario “mantenere il Dna della supersportiva”. Con la transizione all'ibrido dal 2025, Lamborghini punta a ridurre le proprie emissioni di CO2 del 50 per cento rispetto ai livelli attuali. Intanto, Winckelmann ha annunciato che il primo modello di auto sportiva completamente elettrica verrà prodotto da Lamborghini nella seconda metà del decennio. Il modello dovrebbe avere quattro posti e quindi aprire un segmento completamente nuovo per l'azienda. Secondo l'Ad, il rombo del motore e lo stile di guida come in un'auto da corsa non dovrebbero mancare in una vettura elettrica. Per tale motivo, il sound design è una delle questioni più importanti in Lamborghini. (Geb)