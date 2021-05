Business news: Bbva riduce licenziamenti da 3.800 a 3.331 dopo mobilitazioni sindacali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La banca spagnola Bbva ha deciso di ridurre il piano di licenziamenti da 3.800 a 3.331 dopo le mobilitazioni sindacali degli ultimi giorni. Secondo quanto riferito dal quotidiano "Cinco Dias", i 469 dipendenti saranno trasferiti in vari dipartimenti all'interno del gruppo. Ai lavoratori con più di 52 anni, con un'anzianità minima di 15 anni, sarà offerta una liquidazione pari al 65 per cento dello stipendio (rispetto al 60 per cento della proposta precedente), fino a un massimo di 250 mila euro. Da 58 a 62 anni, il dipendente potrà ottenere fino al 70 per cento dello stipendio, il 5 per cento in più rispetto al piano precedente. Per chi ha più di 63 anni, invece, si manterrà l'offerta di 20 giorni di indennità all'anno con un massimo di 12 mesi. Anche se le condizioni di uscita proposte dalla banca sono migliorate, risultano ancora lontane da quelle proposte dai sindacati che chiedono prepensionamenti da 53 anni con almeno il 75 per cento dello stipendio e dell'85 per cento per coloro che hanno più di 58 anni. (Spm)