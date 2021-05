Business news: gruppo tedesco Rewe venderà supermercati in Russia a Lenta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo per la grande distribuzione tedesco Rewe ha comunicato che venderà i suoi 161 supermercati in Russia al concorrente locale Lenta. In futuro, Rewe si concentrerà sui mercati all'interno dell'Ue. Per Lenta, l'operazione ha un costo di 215 milioni di euro. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, il gruppo tedesco ha motivato la decisione affermando che, “a causa della situazione e dello sviluppo del mercato russo, non è possibile assumerne la guida”. Rewe era attiva in Russia dal 2004 con il marchio Billa. A Mosca e nella sua regione, l'azienda impiegava attualmente oltre 5.400 dipendenti. Con l'acquisizione dei supermercati di Rewe, Lenta potrebbe raddoppiare il numero dei punti vendita ed espandere il suo servizio di consegna online. (Geb)