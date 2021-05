Business news: gruppo energetico tedesco Eon punta sulla digitalizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo per l'energia tedesco Eon sperimenterà una “digitalizzazione radicale”. È quanto dichiarato dall'amministratore delegato dell'azienda, Leonhard Birnbaum, come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”. Per l'Ad, “non possiamo controllare il mondo dell'energia di domani con i metodi di ieri”. Pertanto, ha aggiunto Birnbaum, “abbiamo bisogno di un sistema operativo digitale per l'industria energetica”. completamente nuovo. Il dirigente ha quindi evidenziato: “Vorrei che Eon costruisse una piattaforma del genere, per sé e per tutti i nostri partner attuali e futuri”. Nei piani di Birnbaum, i processi di Eon devono dunque essere ottimizzati in maniera digitale: dalle vendite alle reti per l'energia. Il totale di 1,5 milioni di chilometri di cavi diventerà il centro di controllo per la transizione energetica del gruppo e, gestito “in maniera intelligente, genererà nuove vendite. Allo stesso scopo, Eon offrirà nuovi prodotti digitali ai suoi oltre 50 milioni di clienti. Secondo Birnbaum, per la digitalizzazione l'azienda intende collaborare con Microsoft, Google e Sap, ma anche con le start-up. Intanto, l'Ad osserva due tendenze centrali nel settore energetico: “sostenibilità” e “digitalizzazione”. Eon è rimasta indietro nella transizione energetica e “ora dovrebbe ora porre il futuro dell'energia verde al centro della sua strategia”. (Geb)