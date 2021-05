Business news: McPhy sceglie Belfort per fabbrica di elettrolizzatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda francese McPhy ha annunciato di aver preselezionato la località di Belfort, nell'est della Francia, per realizzare una fabbrica per elettrolizzatori, concepita nell'ambito dello sviluppo dell'idrogeno. "Questa futura fabbrica avrà la vocazione di svolgere un ruolo importante nel passaggio su scala industriale dell'elettrolisi", afferma in un comunicato Pascal Mauberger, presidente di McPhy. Questa transizione è "la condizione indispensabile affinché l'idrogeno verde raggiunga gli obiettivi di decarbonizzazione fissati dal governo francese e le autorità europee", ha aggiunto il dirigente. L'obiettivo è quello di lanciare la produzione entro il primo semestre del 2024. Il sito dovrebbe creare più di 500 posti di lavoro, di cui 400 in Francia e un centinaio tra Germania e Italia. Quello di Belfort è il solo sito preselezionato. La decisione finale per l'investimento dovrebbe essere presa entro la fine del 2021 in base alla "finalizzazione degli studi preliminari" volti all'"ottenimento delle autorizzazioni amministrative", spiegano da McPhy. (Frp)