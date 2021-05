Libia: Ghwail a 218Tv, necessari 134 miliardi di dollari per la ricostruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Libia sono necessari 134 miliardi di dollari per portare a compimento la ricostruzione del paese. Lo ha annunciato il ministro di Stato per gli affari Economici della Libia, Salama al-Ghwail, all'emittente televisiva libica "218 Tv". Il membro del governo di unità nazionale libico ha spiegato che il paese dovrà spendere 600 miliardi di dinari (134 miliardi di dollari) per il dossier della ricostruzione nei prossimi dieci anni. Al-Ghwail ha indicato che il costo stimato delle guerre per l'economia libica ammontava a questa cifra. Per quanto riguarda i progetti di ricostruzione, il ministro di Stato per gli Affari economici, ha spiegato che le imprese egiziane, turche, italiane, tedesche e tunisine sono le più propense a partecipare ed ha aggiunto, che i progetti di ricostruzione forniranno il 30 per cento delle opportunità di lavoro per i disoccupati. Il ministro di Stato ha considerato che il settore privato parteciperà alla ricostruzione del 60 per cento del paese mentre il 40 per cento spetterà al settore pubblico.(Lit)