Brasile: governo organizza censimento per il 2022 su ordine Corte Suprema

- Il sottosegretario alle Finanze del ministero dell'Economia del Brasile, Bruno Funchal, ha annunciato che, considerata la decisione della Corte suprema federale (Stf), il governo si prepara a svolgere il censimento demografico nel 2022. La scorsa settimana, la Corte Suprema ha infatti deciso che il governo federale è obbligato ad adottare le misure economiche necessarie per eseguire il censimento entro il prossimo anno. Per legge, il censimento deve essere effettuato ogni dieci anni (l'ultimo è avvenuto nel 2010) dall'Istituto brasiliano di geografia e statistica (Ibge). L'anno scorso l'indagine è stata rinviata a causa della pandemia di Covid-19. Ad aprile, il governo ha riferito che avrebbe rimosso la voce destinata al censimento dalla legge di bilancio del 2021 per mancanza di risorse. (Brb)