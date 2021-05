Medio Oriente: Biden, spero che cessate il fuoco regga, mi fido di Netanyahu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha ammesso di "pregare perchè il cessate il fuoco regga", in riferimento alla tregua entrata in vigore nelle scorse ore tra Israele e Hamas dopo undici giorni di violenti scontri. "Voglio dire una cosa chiaramente - ha spiegato l'inquilino della Casa Bianca durante la conferenza stampa congiunta con il presidente sudcoreano Moon Jae-in - Fino a quando nell'area non sarà riconosciuto il diritto inequivocabile a esistere di uno Stato ebraico indipendente non ci sarà pace". Biden ha quindi fatto appello alla comunità internazionale affinchè si mobiliti per "ricostruire Gaza", al termine delle recenti tensioni, dicendosi fiducioso della tenuta della tregua e della parola del premier israeliano Benjamin Netanyahu. (Nys)