Usa-Anp: colloquio Blinken-Abbas, focus su cessate il fuoco con Israele

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha avuto un colloquio con il presidente dell'Autorità nazionale palestinese (Anp) Mahmoud Abbas. Lo ha reso noto il portavoce del dipartimento di Stato, Ned Price. Le parti hanno accolto con favore il cessate il fuoco tra Israele e le fazioni palestinesi che controllano la Striscia di Gaza dopo undici giorni di scontri e hanno discusso le misure per assicurarne la validità. Blinken ha sottolineato l'impegno degli Stati Uniti a collaborare con l'Anp e le Nazioni Unite per fornire una rapida assistenza umanitaria e per fornire sostegno internazionale agli sforzi di ricostruzione di Gaza. Le parti hanno espresso il loro apprezzamento per gli sforzi di mediazione dell'Egitto e si sono impegnati a mantenere linee di comunicazione aperte a tutti i livelli. Abbas ha accolto con favore il viaggio programmato del segretario Blinken nella regione, dove il capo della diplomazia di Washington incontrerà le controparti palestinesi, israeliane e regionali per lavorare insieme a costruire un futuro migliore per palestinesi e israeliani. (Nys)