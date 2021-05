Business news: annullata riunione forum Davos a Singapore, prossimo incontro nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Forum economico mondiale ha annullato la sua riunione prevista dal 17 al 20 agosto a Singapore a causa degli ultimi dati epidemiologici sulla pandemia di Covid-19. Inizialmente programmato per maggio, il vertice è stato già rimandato due volte, ma si sarebbe dovuto svolgere a Singapore dal 17 al 20 agosto. La nuova sede nel Paese asiatico era stata scelta sulla scia delle preoccupazioni per la diffusione del coronavirus in Europa. In una dichiarazione del 17 maggio, il Forum economico mondiale ha dichiarato: "Purtroppo, le tragiche circostanze che si stanno svolgendo in diverse aree geografiche, prospettive di viaggio incerte, diverse velocità di lancio della vaccinazione e l'incertezza intorno alle nuove varianti hanno reso impossibile realizzare un incontro globale con le imprese, i capi di Stato e di governo come pianificato in precedenza, nonostante l'eccellente sostegno fornito dal governo di Singapore". (Res)