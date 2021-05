Business news: Auto, Stellantis sospende la produzione negli stabilimenti di Trnava

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stellantis Slovakia ha sospeso la produzione nei suoi stabilimenti a Trnava. Lo si legge in un comunicato dell'impresa. La produzione è stata fermata con l'eccezione di alcune attività particolari, per esempio saldatura e logistica. Non è il primo annuncio di questo tipo per la fabbrica di Trnava, che sta avendo problemi nell'approvvigionamento di componenti. Periodi di produzione e di sospensione della medesima si alternano dallo scorso maggio, quando erano stati motivati dalla pandemia di coronavirus. (Vap)