Business news: Corte Giustizia Ue accoglie ricorso Ryanair e annulla aiuti all'olandese Klm

- Il Tribunale della Corte di giustizia dell'Unione europea, accogliendo un ricorso presentato dalla compagnia aerea Ryanair, annulla per insufficienza di motivazione la decisione della Commissione europea che approva l'aiuto finanziario dei Paesi Bassi a favore della compagnia aerea Klm nel contesto della pandemia di Covid-19. Tuttavia, considerate le conseguenze particolarmente dannose della pandemia per l'economia dei Paesi Bassi, il Tribunale sospende gli effetti dell'annullamento fino all'adozione di una nuova decisione da parte della Commissione. Lo si apprende dalla Corte di Giustizia dell'Ue che ha ricordato che, a giugno 2020, i Paesi Bassi hanno notificato alla Commissione europea un aiuto di Stato a favore della compagnia aerea Klm, controllata della società holding Air France-Klm. L'aiuto notificato, per il quale erano stati stanziati complessivamente 3,4 miliardi di euro, consisteva, da un lato, in una garanzia di Stato per un prestito che sarebbe stato concesso da un consorzio di banche e, dall'altro, in un prestito di Stato. Mediante tale intervento, i Paesi Bassi intendevano fornire temporaneamente le liquidità di cui la Klm aveva bisogno per far fronte alle ripercussioni negative della pandemia di Covid-19. Infatti, i Paesi Bassi ritenevano che, data l'importanza della Klm per la loro economia e per i loro servizi aerei, il suo fallimento avrebbe ulteriormente esacerbato il grave turbamento della loro economia causato da tale pandemia. (Beb)