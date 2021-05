Business news: Ad Deutsche Bank Sewing, sviluppi positivi proseguono nel secondo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Deutsche Bank continua a sperimentare uno “sviluppo positivo degli affari nel secondo trimestre, che rafforza le aspettative del consiglio di amministrazione di raggiungere nel 2021 gli utili “al livello elevato dello scorso anno”. È quanto affermato dall'amministratore delegato del maggiore istituto di credito tedesco, Christian Sewing, nel discorso che terrà all'assemblea generale degli azionisti, in programma sul web per il 27 maggio. Il testo è stato pubblicato in anticipo da Deutsche Bank. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, Sewing basa la propria fiducia sul fatto che la banca prevede “una forte ripresa economica nella seconda metà dell'anno”. La svolta avverrà “non appena la vita tornerà alla normalità grazie a tassi di vaccinazione più elevati”. Intanto, nei primi tre mesi del 2021, Deutsche Bank ha ottenuto i risultati migliori degli ultimi sette anni, gettando così le basi per l'utile previsto per l'intero anno. Come nota “Handelsblatt”, il Cda sta “raccogliendo i frutti di una radicale ristrutturazione del gruppo”. Al riguardo, l'Ad ha osservato: “Dopo tre anni non abbiamo ancora raggiunto il nostro obiettivo, ma abbiamo fatto molta strada”. (Geb)