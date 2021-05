Business news: Spagna, CaixaBank riduce da 8.291 a 7.791 il piano licenziamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La banca spagnola CaixaBank ha ridotto da 8.291 a 7.791 il numero dei dipendenti interessati dal piano di aggiustamento dell'organico. Secondo quanto riferito dal quotidiano "Cinco Dias" la nuova proposta sarà presentata ai sindacati nel corso del prossima riunione prevista per il 26 maggio. L'istituto di credito offrirà un leggero aumento della compensazione per la cessazione del contratto a seconda delle diverse fasce d'età. I dipendenti di 63 anni o più, in caso di adesione avrebbero una liquidazione di 20 giorni per anno lavorato, con un massimo di 12 pagamenti mensili, quelli tra 57 a 63 anni (da 58 a 63) riceverebbero, nel caso in cui avessero 15 anni di anzianità, il 50 per cento del salario pensionabile e un accordo speciale di sicurezza sociale fino a 63 anni. Tra i 55 ed i 56 anni (in 55 e i 58 anni) con 15 anni di anzianità riceverebbero un'indennità del 50 per cento dello stipendio regolamentare. Il resto dei lavoratori, quelli sotto i 55 anni, riceverebbero 30 giorni per anno lavorato con un massimo di 20 pagamenti mensili, due in più di quelli proposti all'inizio del negoziato. (Spm)