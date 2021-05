Business news: Fitch rivede outlook di Socar da negativo a stabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fitch ha rivisto l'outlook di Socar, la compagnia petrolifera statale azerbaigiana, da negativo a stabile e confermato la sua valutazione a BB+. Secondo quanto riferisce Fitch, la revisione del rating di Socar segue quello dell’Azerbaigian (BB+ con outlook stabile). Socar è interamente di proprietà dello Stato e il suo rating è equiparato a quello dell'Azerbaigian secondo i criteri di valutazione delle entità collegate al governo di Fitch. Ciò è sostenuto dal sostegno statale fornito all'azienda sotto forma di garanzie finanziarie, contributi in denaro e apporti di capitale, nonché dalle funzioni sociali di Socar e dalla sua importanza come veicolo statale per lo sviluppo di progetti nei settori del petrolio e del gas. (Rum)