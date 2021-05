Business news: Slovacchia, produzione di nuovo sospesa negli stabilimenti Stellantis a Trnava

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stellantis Slovakia ha sospeso anche la produzione negli stabilimenti slovacchi di Trnava. Lo si legge in un comunicato della società, ripreso dal quotidiano "Denik N". Lo stop alla maggior parte delle attività produttive dura ormai da inizio settimana. A oggi lavorano nell'impianto soltanto i dipendenti della logistica impegnati a scaricare i camion e quelli coinvolti da mansioni di manutenzione. Non è il primo annuncio di questo tipo per la fabbrica di Trnava, nella Slovacchia occidentale, che sta avendo al pari di altri problemi legati alla carenza di semiconduttori. (Vap)