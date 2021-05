Usa: Casa Bianca conferma sostegno militare a Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sostegno militare a Israele da parte degli Stati Uniti resta immutato. Lo ha assicurato la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, sollecitata dai giornalisti a rispondere circa il recente acquisto di dispositivi per la difesa per 735 milioni di dollari da parte dello Stato ebraico. "Non abbiamo in programma di cambiare l'assistenza per la sicurezza a Israele", ha affermato Psaki. La questione dell’appoggio militare statunitense nei confronti di Israele è attualmente al centro del dibattito politico Usa. Esponenti del Partito democratico come Alexandria Ocasio-Cortez e Bernie Sanders stanno facendo pressioni affinché l’amministrazione del presidente Joe Biden cambi drasticamente l’andamento delle relazioni con lo Stato ebraico, a seguito del conflitto di undici giorni tra Israele e Hamas terminato nelle scorse ore con un cessate il fuoco.(Nys)