Usa-Corea del Sud: Moon, tra nostri Paesi impegno comune per denuclearizzazione penisola

- Il presidente sudcoreano, Moon Jae-in, si è detto favorevole all'intenzione dell'amministrazione Usa del presidente Joe Biden di lavorare a stretto contatto con Seul per la denuclearizzazione della penisola coreana. Moon si è espresso in questi termini durante la conferenza stampa congiunta con l'inquilino della Casa Bianca al termine della sua visita a Washington. Il presidente di Seul ha quindi salutato positivamente il "ritorno dell'America" sulla scena mondiale, richiamando lo slogan bideniano "L'America è tornata". Moon ha poi commentato l'iniziativa di nominare Sung Kim inviato speciale Usa per la penisola, sottolineando che questa scelta "riflette il fermo impegno degli Stati Uniti per esplorare la diplomazia e la sua disponibilità al dialogo con la Corea del Nord". (Nys)