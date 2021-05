Brasile: efficacia vaccino CoronaVac al 42 per cento su ultra settantenni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno studio condotto da un gruppo di ricercatori brasiliani con il sostegno dall'Organizzazione Panamericana della Sanit (Opas) ha evidenziato che il tasso di efficacia del vaccino anti-Covid sviluppato dall'azienda cinese SinoVac è stato del 42 per cento in un campione di 7.950 persone ultrasettantenni con un'età media di 76 anni. Il tasso di efficacia misura l'efficacia del vaccino "nello scenario del mondo reale" e misura quindi quanto il vaccino riduce i casi di malattia nella popolazione vaccinata oltre gli studi scientifici. Nel caso degli studi il tasso di efficacia rappresenta la proporzione di riduzione dei casi tra un gruppo di persone vaccinate rispetto a un gruppo di persone non vaccinate. In questo caso, il tasso è stato del 62,3 per cento. (segue) (Brb)