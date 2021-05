Brasile: efficacia vaccino CoronaVac al 42 per cento su ultra settantenni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, lo studio ha concluso che la protezione contro la malattia non diventa efficace prima di 14 giorni dopo l'applicazione della seconda dose e che l'immunità acquisita diminuisce con l'aumentare dell'età del gruppo immunizzato. L'articolo con i risultati degli studi sull'effettività del CoronaVac è stato pubblicato su una piattaforma pre-print, cioè si tratta di una versione non ancora rivista da altri scienziati, né pubblicata su una rivista specializzata. Considerando i dati raccolti a 14 giorni dalla somministrazione della seconda dose, l'efficacia è stata del 61,8 per cento sul campione di anziani tra i 70 e i 74 anni, del 48,9 per cento tra gli anziani tra i 75 e i 79 anni e di appena il 28 per cento sugli anziani di oltre 80 anni. I ricercatori hanno condotto lo studio tra il 17 gennaio e il 29 aprile 2021. (Brb)