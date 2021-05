Business news: Tap avvia la fase vincolante del market test

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Trans Adriatic Pipeline (Tap) ha avviato la fase vincolante del market test, che si articola in una prima fase informativa della durata di due mesi propedeutica alla presentazione delle offerte da parte degli interessati a partire dal 17 luglio 2021. Stando al relativo comunicato stampa, la fase vincolante è stata avviata a valle dell’approvazione a maggio 2021 da parte delle autorità regolatorie di Grecia, Albania e Italia, della proposta di progetto presentata congiuntamente da Tap e dagli operatori del trasporto italiano e greco: Snam Rete Gas e Desfa. “Dopo quattro mesi e mezzo dall'avvio dei flussi attraverso il gasdotto Tap, abbiamo trasportato oltre due miliardi di metri cubi di gas e offerto un servizio di trasporto sicuro e affidabile ai nostri shipper: la possibilità di espandere la capacità di Tap in più fasi, in linea con l’evolversi del trend di domanda e offerta, è un'opportunità significativa, soprattutto per i Paesi della regione dell'Europa sud-orientale, cui potrebbe consentire di raggiungere i rispettivi obiettivi di decarbonizzazione”, ha commentato Luca Schieppati, managing director di Tap. “Abbiamo contemplato tre possibili scenari: un'espansione limitata, un'espansione parziale e un'espansione completa (a circa 20 miliardi di metri cubi/anno); attraverso una procedura di market test aperta, trasparente e non discriminatoria, offriamo capacità firm a lungo termine e siamo pronti a ricevere le offerte durante la stagione estiva”, ha aggiunto Marija Savova, responsabile Commerciale di Tap. (Com)