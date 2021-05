Business news: Russia, economia in calo dell'1 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia russa è calata dell'uno per cento nel primo trimestre del 2021. Questo quanto emerge dalle stime preliminari del servizio statistico russo Rosstat. Il dato in questione costituisce un miglioramento rispetto alle previsioni del ministero dello Sviluppo economico, che aveva stimato il calo del Pil all'1,3 per cento. La prima stima ufficiale del Pil per il primo trimestre del 2021 sarà pubblicata il 15 giugno 2021. (Rum)