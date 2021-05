Business news: Irlanda del Nord, task force per ripresa settore spettacolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo nordirlandese ha istituito una task force per la ripresa del settore della cultura e dello spettacolo. È quanto dichiarato dalla ministra delle Comunità, Deirdre Hargey, che spera “al 100 per cento di poter andare a un concerto o uno spettacolo all’aperto questa estate”, come riporta l’emittente “Bbc”. Alcuni eventi dal vivo e mostre sono ripartiti questa settimana, ma per i teatri è stata fissata la data indicativa del 21 giugno, mentre rimane l’incertezza per i concerti. "Abbiamo voluto dare questa data in modo che ci sia qualcosa a cui lavorare", ha detto Hargey, spiegando che la task force, che sarà composta da 25 esperti, dovrà valutare le misure per una riapertura dei locali in sicurezza. "Ci sono un certo numero di progetti pilota che si stanno svolgendo in Inghilterra”, ha aggiunto la ministra, specificando che “li monitoreremo da vicino, e voglio che tutto ciò passi attraverso questa task force”. Secondo Hargey, è importante riaprire le attività legate allo spettacolo, ma è soprattutto fondamentale "farlo in un modo sicuro, che mantenga l'apertura a lungo termine e la renda sostenibile". "Abbiamo allentato molte restrizioni per gli eventi all'aperto e al chiuso”, ha ricordato Hargey, ribadendo tuttavia che “se alcune restrizioni sugli spettacoli o sul pubblico dovessero rimanere, ci sarebbe bisogno di un ulteriore sostegno finanziario per le sedi e per coloro che lavorano nel settore”. Intanto, i luoghi dell’intrattenimento restano ad una capacità limitata del 50 per cento, con la possibilità di ospitare un massimo di 1.000 persone, e rimangono obbligatori distanziamento sociale e mascherine. (Rel)