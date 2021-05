Business news: Germania, Antitrust avvia procedimento contro Amazon

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ufficio federale per il contrasto ai cartelli industriali (Bkarta) ha avviato un ulteriore procedimento nei confronti di Amazon. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, applicando la nuova normativa antitrust sulle aziende digitali entrata in vigore in Germania a gennaio scorso, il Bkarta intende verificare se Amazon sia responsabile di abuso di posizione dominante. “In una prima fase, stiamo specificamente valutando se Amazon sia di fondamentale importanza per la competizione tra i mercati”, ha affermato il presidente del Bkarta, Andreas Mundt. Ciò rileva quando il potere economico di un'impresa è “difficile da attaccare”. Al riguardo, Mundt ha osservato che questa “è una possibilità per Amazon, con i suoi mercati online e molte altre offerte, specialmente nel settore digitale”. Come nota “Handelsblatt”, con le recenti norme antitrust, il Bkarta potrà “più facilmente” determinare la posizione dominante e intervenire “per prevenire certi tipi di comportamento” da parte delle società. L'ente ha già avviato due procedimenti contro Amazon. L'obiettivo è esaminare il grado in cui il gruppo utilizza meccanismi di controllo dei prezzi per influire sulla loro determinazione da parte dei venditori sul suo mercato. (Geb)