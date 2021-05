Business news: Moody's migliorerà tutti i rating di Deutsche Bank

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'agenzia di rating statunitense Moody's ha comunicato che migliorerà tutte le valutazioni del merito di credito di Deutsche Bank, sia di breve sia di lungo periodo. Il maggiore istituto di credito tedesco ha, infatti, compiuto progressi nella ristrutturazione avviata nel 2019 e mira a “un modello di impresa più equilibrato”. Inoltre, “le riserve di capitale e di liquidità sono solide”. Come nota il quotidiano “Handelsblatt”, un rating migliore porta a costi di rifinanziamento inferiori per le banche. A novembre del 2020, Moody's aveva assegnato a Deustche Bank un rating del credito migliore per la prima volta dall'avvio della ristrutturazione. (Geb)