Business news: premier Ungheria Orban a colloquio con Ad di Rheinmetall su veicoli da combattimento Lynx

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier ungherese, Viktor Orban, ha ricevuto l'amministratore delegato dell'azienda bellica tedesca Rheinmetall. Lo rende noto il portale di informazione "Hvg". Con lui ha discusso la produzione dei Lynx, veicoli da combattimento di fanteria di ultima generazione, in territorio magiaro. Si è parlato anche di ricerca e sviluppo in ambito militare e del rafforzamento della difesa ungherese. Durante la visita a Budapest, l'amministratore delegato della società di Dusseldorf ha firmato con Orban degli accordi di cooperazione per lo sviluppo e la produzione di sistemi di difesa aerea a corte gittata e granate di medio calibro. All'incontro ha partecipato anche il ministro dell'Innovazione e della Tecnologia, Laszlo Palkovics. (Vap)