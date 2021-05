Business news: Ungheria, Pil a -2,3 per cento nel primo trimestre del 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pil dell'Ungheria perde il 2,3 per cento nel primo trimestre del 2021. Lo comunica l'Ufficio centrale di statistica di Budapest (Ksh) nella sua stima preliminare. Quella del periodo gennaio-marzo di quest'anno è la contrazione trimestrale più contenuta dall'inizio della pandemia di coronavirus. Il Pil ungherese ha avuto segno negativo per quattro trimestri consecutivi. Tenuto conto dei fattori stagionali, la contrazione del primo trimestre del 2021 è del 2 per cento. Rispetto al trimestre precedente c'è stata una crescita dell'1,9 per cento. Il ministro delle Finanze, Mihaly Varga, ha commentato i dati parlando di una ripresa più rapida di quanto pronosticato. (Vap)