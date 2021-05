Israele-Egitto: ministro Esteri Ashkenazi ringrazia omologo Shoukry per impegno tregua Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry, ha avuto oggi un colloquio telefonico con l'omologo israeliano Gabi Ashkenazi, durante il quale il capo della diplomazia di Gerusalemme ha espresso il suo apprezzamento per gli sforzi profusi dall'Egitto per raggiungere un cessate il fuoco con il partito-milizia palestinese Hamas, a seguito di undici giorni di scontri tra lo Stato ebraico e l'enclave costiera di Gaza. Lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteri del Cairo. Ashkenazi ha affermato la volontà da parte israeliana a mantenere la calma e a rispettare il cessate il fuoco. Le parti hanno discusso anche delle misure necessarie a facilitare il processo di ricostruzione di Gaza nella fase successiva al conflitto, del coordinamento tra i due paesi, l'Autorità nazionale palestinese (Anp) e i partner internazionali per garantire la stabilità della situazione e la ripresa dei lavori dei canali di comunicazione con l'obiettivo di raggiungere la pace. (Cae)