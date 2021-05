Biden rilancia il dialogo con la Corea del Sud per la denuclearizzazione della penisola (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per parte sua, il presidente sudcoreano, Moon Jae-in, si è detto favorevole all'intenzione dell'amministrazione Usa del presidente Biden di lavorare a stretto contatto con Seul per la denuclearizzazione della penisola coreana. Il presidente sudcoreano ha quindi salutato positivamente il "ritorno dell'America" sulla scena mondiale, richiamando lo slogan bideniano "L'America è tornata", utilizzato di frequente dagli esponenti dell'attuale amministrazione Usa. Moon ha poi commentato l'iniziativa di nominare Sung Kim inviato speciale Usa per la penisola, sottolineando che questa scelta "riflette il fermo impegno degli Stati Uniti per esplorare la diplomazia e la sua disponibilità al dialogo con la Corea del Nord". Quella del capo del governo di Seul a Washington è stata la seconda visita di persona a Washington da parte di un leader straniero dall'inizio del mandato di Biden. Il primo capo di governo straniero a incontrare il presidente negli Stati Uniti è stato il premier giapponese Yoshihide Suga ad aprile. E' significativo il fatto che, in entrambi i casi, si tratta di leader di paesi impegnati in prima fila nel contenimento cinese nel quadrante asiatico. (segue) (Nys)