Business news: spagnola Abengoa riceve offerta da 200 milioni di euro da fondo statunitense Terramar

- La multinazionale spagnola attiva nei settori delle infrastrutture verdi, dell'energia e dell'acqua, Abengoa, ha comunicato alla Commissione nazionale del mercato dei valori (Cnmc) di aver ricevuto un'offerta finale da 200 milioni di euro da parte del fondo statunitense Terramar. Come riferisce il quotidiano "Cinco Dias", l'operazione consisterebbe in un finanziamento in parte sotto forma di prestito (parte come linea provvisoria e parte come prestito ordinario) ed in parte come iniezione di capitale. Questa offerta, tuttavia, è condizionata al contributo di 249 milioni di euro da parte della Società statale di partecipazioni industriali (Sepi). Oltre a Terramar, anche gruppo messicano di Amodio ha espresso interesse per la società spagnola che alla fine del 2019 soffriva una passività contabile di circa 6 miliardi di euro. (Spm)