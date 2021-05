Business news: ArianeGroup, nuovi contratti Esa per portare avanti i progetti Prometheus e Phoebus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ArianeGroup e l'Agenzia spaziale europea (Esa) stanno portando avanti sviluppi avanzati in due progetti dimostrativi di punta sul trasporto spaziale, Prometheus e Phoebus. Ciò, si legge in un comunicato, andrà a vantaggio del nuovo lanciatore europeo Ariane 6 a breve termine e si preparerà per una nuova generazione di veicoli di lancio europei nel prossimo decennio. Daniel Neuenschwander, Direttore del trasporto spaziale dell'ESA, André-Hubert Roussel, amministratore delegato di ArianeGroup e Pierre Godart, Ad di ArianeGroup in Germania, hanno firmato contratti del valore di 135 milioni di euro per Prometheus e 14,6 milioni di euro per Phoebus, durante una cerimonia virtuale online. La firma di questi contatti rappresenta un'importante pietra miliare nello sviluppo di entrambi i progetti che ora si concentreranno sulle tecnologie chiave e sui processi definiti fino ad ora in vista di preziose dimostrazioni. Prometheus è un dimostratore di motore a razzo riutilizzabile a bassissimo costo alimentato a metano liquido. È altamente versatile e quindi adatto per l'uso su fasi principali, booster e superiori dei futuri veicoli di lancio europei. (Com)