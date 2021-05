Business news: Francia, aziende potranno usare cloud Usa senza sottostare a leggi di Washington

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia vuole utilizzare le tecnologie di stoccaggio dati (cloud) di alcuni gruppi statunitensi come Microsoft o Google per le sue aziende, senza però dipendere dalle leggi extra-territoriali di Washington. Lo ha detto il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire durante una videoconferenza stampa tenuta insieme ad Amélie de Montchalin, ministra della Trasformazione e della Funzione pubblica, e Cedric O, sottosegretario al Digitale. Il governo francese creerà il marchio "cloud di fiducia", ha spiegato Le Maire, chiarendo che l'obiettivo è quello di assicurare "una indipendenza totale rispetto alle leggi extraterritoriali". Il ministro ha sottolineato che questo marchio è destinato alle aziende "europee e possedute da europei", che hanno dei server operativi in Francia. Le aziende e le amministrazioni "devono avere accesso agli strumenti più performanti del mondo, garantendo un trattamento dati rispettoso dei valori europei", ha detto il sottosegretario O. (Frp)