Business news: Romania, Pil in aumento del 2,8 per cento nel primo trimestre

- Il Pil della Romania è aumentato del 2,8 per cento, come serie destagionalizzata, nel primo trimestre del 2021 rispetto al trimestre precedente, mentre rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, il Pil non ha mostrato alcuna variazione. Lo riferisce l'Istituto nazionale di statistica di Bucarest con un comunicato. Come serie lorde, il Pil è diminuito dello 0,2 per cento nel primo trimestre rispetto allo stesso trimestre del 2020. Nelle previsioni economiche di primavera recentemente pubblicate, la Commissione europea ha migliorato al 5,1 per cento le stime sulla crescita dell'economia rumena quest'anno, dal 3,8 per cento in precedenza, il Pil dovendo anche registrare un progresso del 4,9 per cento il prossimo anno dal 4 per cento previsto avanzata nel febbraio di quest'anno. Nel rapporto "World Economic Outlook", pubblicato ad aprile, anche il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha migliorato le sue stime sull'evoluzione dell'economia rumena, che registrerebbe un anticipo del 6 per cento quest'anno, e in Europa sarà solo superata dalla Spagna, che registrerà una crescita economica del 6,4 per cento. A fine aprile, la Commissione nazionale per la strategia e le previsioni ha rivisto al rialzo al 5 per cento la stima sull'anticipo della ripresa del Pil nel 2021. (Rob)