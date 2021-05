Municipio Roma IX: Lega, flash mob per chiedere sicurezza e controllo del territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi si è svolto un flash mob della LEGA nel quartiere Eur-Torrino a Roma per riaccendere i riflettori su un fatto gravissimo accaduto in un istituto al Torrino dove una cuoca è rimasta vittima di violenza sessuale". Così in una nota la Lega del Municipio Roma IX. "Il fatto che la sindaca di Roma Virginia Raggi non abbia pronunciato parola e non sia andata a trovare la donna aggredita lascia attoniti. Trova il tempo per i tweet eppure dovrebbe provare un sentimento di solidarietà per un episodio del genere e di vergogna per le condizioni di insicurezza ed inciviltà in cui è ridotto il Municipio IX Eur Torrino", aggiunge il consigliere Piero Cucunato capogruppo della Lega in Municipio IX. "La Raggi tace e la Lega interviene, su iniziativa del coordinatore romano Becchetti, insieme ai referenti del Coordinamento del IX, il capogruppo Piero Cucunato al Municipio IX , i dirigenti del coordinamento Fanuli, Briglia, Massidda, i consiglieri capitolini Davide Bordoni e Maurizio Politi e i candidati al Comune di Roma Santori e Cerquoni a cui diversi cittadini, oggi presenti, fanno ormai riferimento dopo che nel Municipio si è consolidata, soprattutto negli ultimi tempi, una situazione di degrado urbano e di generale abbandono - spiega la nota -. Torniamo a chiedere più sicurezza per Torrino - Mezzocammino, - conclude la nota il capogruppo Cucunato - le istituzioni tutte, ivi incluso il comune di Roma, devono operare in sinergia e prendere provvedimenti chiari e forti: aumentare i controlli sul territorio, al fine di evitare ogni ulteriore episodio di violenza. La Capitale d'Italia non merita di vivere in un questo degrado e in questa anarchia dilagante". (Com)